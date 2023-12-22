Substack: Подрыв «Северного потока» был организован США с целью дискредитации канцлера ФРГ

На онлайн-платформе Substack появилась статья американского журналиста Сеймура Херша, который рассказывает о причинах подрыва «Северного потока».

Автор предполагает, что подрыв «Северного потока» был осуществлен по приказу президента США Джо Байдена. Подготовка к диверсии была начата еще за несколько недель до объявления президента России Владимира Путина о начале СВО.

Журналист считает, что изначально магистральный газопровод американские сотрудники спецслужб планировали взорвать с целью демонстрации России своих серьезных намерений относительно Украины.

«Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться.», - считает американский журналист Сеймур Херш

Диверсия была организована в сентябре 2022 года. Российский лидер не отказался от идеи объявлять СВО. Американская сторона решила продолжать работу над уничтожением магистралей, но уже с другой целью.

Германия оказывала слабую поддержку киевскому режиму. Предполагалось, что подрыв «Северного потока» окажет негативное влияние на деятельность немецкого правительства, в частности, на влияние канцлера Олафа Шольца.

Население Германии не поддерживало идею помощи Украине. Канцлер мог подстраховаться и отказаться передавать Киеву деньги и технику. Было ожидаемо, что придется разорвать с Россией все договора, а значит, оставить своих избирателей без тепла. Санкции нанесли бы вред не только РФ, но и самой Германии. В США было важно принудить Шольца действовать сообща.

«Президентский приказ поступил в конце сентября. Три из четырех веток трубопровода уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства», — написал автор статьи.

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