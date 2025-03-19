Суд арестовал комика Останина по обвинению в разжигании ненависти к участникам СВО

Суд в Москве арестовал стендап-комика Артемия Останина, обвиняемого в разжигании ненависти к участникам СВО, сообщило РИА Новости.

Мещанский районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении стендап-комика Останина. Суд постановил, что комик будет находиться в СИЗО сроком до 15 мая.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Останину меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья Варвара Оганова.

По данным издания, во время судебного заседания комик просил суд разрешить ему находиться под домашним арестом. Сторона защиты заявила, что во время задержания Останина избили, что доказывают травмы на его теле. Прокурор также просила суд выбрать такую меру пресечения, которая не станет причиной изоляции гражданина от общества.

По данным агентства, другой точки зрения придерживался следователь. Он настаивал на СИЗО. В качестве аргумента указал на тот факт, что во время задержания стендап-комик пытался скрыться. В ходе расследования были выявлены и другие преступные эпизоды, которые сотрудникам правоохранительных органов предстоит подтвердить или опровергнуть.

Телеграм-канал Mash сообщил, что задержание проводили белорусские силовики. По неподтвержденной информации, они повредили юмористу позвоночник и сломали ребра, что стало причиной некоторых проблем со здоровьем.

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* Признан в РФ иноагентом.