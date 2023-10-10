Суд частично удовлетворил апелляцию педофилу-рецидивисту из Нижнего Тагила

Осужденный из Нижнего Тагила за мужеложство подал апелляцию с требованием снизить срок наказания. Суд частично удовлетворил иск, сообщает tagilcity.ru .

Ленинский районный суд приговорил жителя Нижнего Тагила, который имеет сексуальное влечение к мужчинам, к 12 годам лишения свободы в колонии. Дополнительно он должен быть ограниченным в свободе после истечения 12 лет еще один год.

«Приговор оставлен без изменений по существу, снижено на 1 месяц дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободны на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 11 месяцев», — рассказала редакции TagilCity.ru Екатерина Масленникова пресс-служба Свердловского областного суда.

Ранее мужчина уже был осужден за подобное правонарушение. Он при помощи силы добивался удовлетворения интимных потребностей. Теперь жителя Нижнего Тагила привлекли к ответственности во второй раз. Судебный процесс был завершен в июле 2023 года. В августе подсудимый подал апелляцию.

В картотеке суда нет никаких деталей дела. Известно, что потерпевшими выступают несовершеннолетние дети. Заседание также проходило в закрытом формате.

«Поскольку сообщение запрашиваемой информации может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, оснований для ее предоставления не имеется», — сообщил TagilCity.ru помощник председателя суда.

Вынести приговор удалось не сразу. Сначала в зал суда не явились свидетели, поэтому суд назначал новую дату слушания.

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