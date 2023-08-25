Суд приговорил морпехов к 25 годам лишения свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Романа Петренко и 22-летнего Алексея Хроленко», - проинформировали в прокуратуре

Правоохранительные органы выяснили, что военнослужащие бригады морской пехоты вооруженных сил Украины в марте 2022 года находились на территории Мариуполя вблизи комбината имени Ильича. Они занимали позицию «Террикон». Во время дежурства стали свидетелями, как по улице передвигался автомобиль с гражданскими лицами. Военные ВСУ доложили об этом командиру.

Командир приказал расстрелять автомобиль. Военнослужащие выполнили приказ. В машине находилось четверо гражданских. Мирные люди погибли мгновенно.

Верховный суд ДНР назначил 25 лет лишения свободы каждому из обвиняемых. Они будут находиться в колонии строгого режима. Суд учитывал тот факт, что преступления были совершены из-за политической и идеологической неприязни. К тому же погибшие были гражданскими лицами.

Ранее суд вынес приговор военнослужащему ВСУ, который корректировал огонь по мирному населению.