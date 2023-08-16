Суд ДНР вынес приговор военному ВСУ, который убил мирного жителя Мариуполя

Стрелка войсковой части А-7037 территориальной обороны Вооруженных сил Украины Виталия Миненко приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строго режима за убийство мирного жителя в Мариуполе, сообщает агентство ТАСС . Решение вынес суд ДНР.

30 марта 2022 года Виталий Миненко проводил осмотр тех территорий Мариуполя, которые еще не были под контролем России. Военный встретил мирного жителя, который был безоружен и не имел отношения к конфликту. Испытывая личную неприязнь к жителю города, Виталий Миненко несколько раз выстрелил в мужчину. Мирный житель погиб. Отмечается, что военнослужащий испытывал ненависть абсолютно ко всем горожанам.

Военный ВСУ нарушил принципы ведения войны, которые приняты на международном уровне. Также он обвинен в том, что убил человека по политическим и идеологическим принципам. Прокуратура настаивала на 21 году лишения свободы. Суд согласился с данной мерой наказания. Виталия Миненко поместят в колонию строго режима.

«Установлено, что 30 марта 2022 года Миненко во время наблюдения за обстановкой в Мариуполе обнаружил на одной из улиц города безоружного, не участвующего в вооруженном конфликте, мирного жителя. Испытывая неприязнь к местному населению, Миненко произвел по мужчине несколько выстрелов из автоматического оружия», – сообщили в ГВП

Ранее суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военного ВСУ, который во время смотра территорий Мариуполя убил четырех мирных жителей, который шли по улице. Бойца «Азова»* суд ДНР также приговорил к пожизненному заключению. Он убил безоружного раненого военного ДНР.

*Запрещенная в России террористическая организация