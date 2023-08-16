Суд ДНР вынес приговор военному ВСУ, который убил мирного жителя Мариуполя
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Стрелка войсковой части А-7037 территориальной обороны Вооруженных сил Украины Виталия Миненко приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строго режима за убийство мирного жителя в Мариуполе, сообщает агентство ТАСС. Решение вынес суд ДНР.
30 марта 2022 года Виталий Миненко проводил осмотр тех территорий Мариуполя, которые еще не были под контролем России. Военный встретил мирного жителя, который был безоружен и не имел отношения к конфликту. Испытывая личную неприязнь к жителю города, Виталий Миненко несколько раз выстрелил в мужчину. Мирный житель погиб. Отмечается, что военнослужащий испытывал ненависть абсолютно ко всем горожанам.
Военный ВСУ нарушил принципы ведения войны, которые приняты на международном уровне. Также он обвинен в том, что убил человека по политическим и идеологическим принципам. Прокуратура настаивала на 21 году лишения свободы. Суд согласился с данной мерой наказания. Виталия Миненко поместят в колонию строго режима.
«Установлено, что 30 марта 2022 года Миненко во время наблюдения за обстановкой в Мариуполе обнаружил на одной из улиц города безоружного, не участвующего в вооруженном конфликте, мирного жителя. Испытывая неприязнь к местному населению, Миненко произвел по мужчине несколько выстрелов из автоматического оружия», – сообщили в ГВП
Ранее суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военного ВСУ, который во время смотра территорий Мариуполя убил четырех мирных жителей, который шли по улице. Бойца «Азова»* суд ДНР также приговорил к пожизненному заключению. Он убил безоружного раненого военного ДНР.
*Запрещенная в России террористическая организация