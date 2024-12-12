Суд изъял у жительницы Кузбасса участок, несмотря на оплату задолженности

В Мариинске суд отобрал у женщины земельный участок общей площадью 140 кв.м, который она взяла в аренду 17 лет назад, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В Мариинском городском суде поделились подробностями дела. Женщина брала в аренду участок для строительства парикмахерской. Местная администрация обратила внимание, что земля так и не была использована по назначению. Участок зарос сорняками. В связи с нарушением условий договора женщине прислали уведомление об аннулировании арендной сделки. Кроме того, выяснилось, что в последние два года она не платила за аренду.

«Однако и после этого никаких действий для освоения участка женщиной предпринято не было, в чем специалисты муниципалитета убедились через три месяца при очередной проверке состояния арендованного участка», — уточнили в суде.

Женщина обратилась в суд с просьбой признать недействительным односторонний отказ от исполнения договора аренды. На территории она навела порядок: устранила сорняки, завезла строительные материалы и оградила его лентой. Кроме того, погасила задолженность.

Однако в ходе проверок выяснилось, что с одной стороны участка проложен тротуар, а с другой — теплотрасса. Доступ для проезда транспорта к участку ограничен, поэтому строительство на нем не разрешено. Суд отказался признавать решение администрации необоснованным.

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