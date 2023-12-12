Суд изменил меры пресечения фигурантам дела о стрельбе в брянской гимназии

Сотрудники, которые имеют отношение к безопасности брянской гимназии, могут быть привлечены к ответственности за стрельбу и гибель двух человек. В частности, это директор частного охранного предприятия «Эскалибр» Сергей Поддубный, сотрудница ЧОП Галина Черткова, которая работала охранницей в школе, и заместитель директора по административно-хозяйственной работе гимназии Лариса Католикова.

Сотрудники ЧОП решением суда от 9 декабря заключены под стражу. Сотрудница гимназии решением суда от 10 декабря помещена под домашний арест сроком на два месяца. Граждане направили в суд жалобы на постановления об избрании меры пресечения.

«С.В. Поддубный и Г. И. Черткова, обвиняемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и Л. В. Католикова, обвиняемая в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), обжаловали постановления Советского районного суда Брянска об избрании мер пресечения.», - указано в сообщении.

Всех упомянутых людей обвиняют в халатности. Следствие доказало факт того, что металлоискатель не работал. Одни люди не посчитали нужным его включить, другие - не проконтролировали своих сотрудников. Завхоз свою вину признала.

Отцу восьмиклассницы, которая стреляла из ружья в своих одноклассников, суд выбрал меру пресечения в виде двух месяцев нахождения под стражей. Мужчину обвиняют в том, что он довел дочь до самоубийства, а также в хранении оружия в неположенном месте. Прокуратура настаивает, что решение в суде приняли с нарушениями уголовно-процессуального закона. Прокурор подал ходатайство об обжаловании данного решения.

Трагедия в Брянске произошла 7 декабря. Восьмиклассница Алина принесла из дома ружье и стреляла в своих одноклассников. Один подросток погиб. Трое раненых. После этого девушка закончила жизнь самоубийством. Психолог Карина Еремян рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что могло стать причиной такого поступка несовершеннолетней девушки.