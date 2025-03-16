Суд Москвы заставил дочерей умершего вернуть родным затраты на похороны

В официальных судебных документах указано, что иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, удовлетворил суд, сообщило РИА Новости.

По данным издания, решение принял столичный суд. В документах указано, что деньги были потрачены на похороны мужчины: сбор документов, предоставление катафального автобуса, организация процесса похорон, оплата ритуальных услуг. Истец сообщила, что дочери умершего мужчины заранее были проинформировани о дате и месте погребения. Они не передавали деньги и не принимали участие в организации похоронной церемонии.

По данным издания, дочери вступили в права наследства. Истец уверена, что они не имеют на это права. Она требовала возместить расходы на похороны.

«Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованы, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства», — уточняется в документах.

По данным издания, суд удовлетворил иск. Дочери умершего мужчины обязаны возместить все затраты. Сумма, о которой идет речь, не указана. При оглашении приговора суд ссылался на Гражданский кодекс РФ. Так, лица, которые приняли наследство, обязаны оплачивать расходы, если в этом появилась необходимость. Во время судебного процесса ответчицы заявляли, что не считают правильным платить за церемонию. По их мнению, организаторы могли сэкономить на данном мероприятии.

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