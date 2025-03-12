Блогерши из России и Украины осквернили кладбище в Турции: их разыскивают

Власти Турции ведут розыск двух блогеров, гражданок России и Украины, устроивших провокационную фотосессию на кладбище в Анталье, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, 32-летняя Элиза Санникова из Москвы и 29-летняя Катерина-Александра Любимова из Одессы приобрели алкогольные напитки в магазине, взяли игральные карты и направились на центральное кладбище в южной части Турции, чтобы выбрать подходящие могилы для фотосета.

Во время прогулки к месту съемки подруги отпускали неуважительные комментарии об умерших и обсуждали, где хотели бы быть похоронены сами.

После нескольких фотографий и видео в откровенной одежде, скандальные блогеры сыграли в карты прямо на надгробиях. Девушки документировали все свои действия и публиковали их в интернете.

В настоящее время турецкая полиция ищет любительниц эпатажа. Блогерам грозит депортация из страны за осквернение мест захоронения и запрет на въезд в Турцию на несколько лет.

Ранее сообщалось, что россиянка, оставившая дочь в туалете аэропорта Антальи, получила 15 лет тюрьмы.