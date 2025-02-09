Суд над предполагаемыми террористами может начаться в годовщину трагедии в «Крокус Сити Холле»

Почти три десятка фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» приступят к ознакомлению с материалами дела, которые собрали сотрудники правоохранительных органов во время расследования, сообщил «Ъ».

По данным издания, большая часть фигурантов дела в рамках инкриминируемых статей может быть привлечена судом к пожизненному заключению в колонии. Предполагаемые террористы уже ознакомились с обвинениями в окончательной редакции. Расследование основного дела в настоящее время продолжается. Организаторы теракта находятся за границей. Этот факт усложняет работу правоохранителей.

По информации издания, уголовные дела подобного масштаба требует расследования длительностью не менее полутора лет. Следователи выполнили работу оперативно.

«Предполагается, что уже в марте уголовное дело поступит на утверждение в Генпрокуратуру, а к годовщине теракта, 22 марта,— во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сообщил «Ъ».

По данным издания, в деле появилась новая статья — об организации деятельности террористической организации или участие в ней. Выяснилось, что предполагаемые преступники присягали на верность террористической организации, которая запрещена на территории РФ. После они совершили преступление. Кроме того, в деле появились новые фигуранты. В качестве свидетелей привлекли 1 тыс. человек.

Следствие считает, что предполагаемые преступники организовали перевозку оружия и патронов с восточной части Украины. Установлено, что людей расстреливали четверо нападавших. Остальные фигуранты — пособники.

Ранее сообщалось, что следователи продолжают искать сообщников обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».