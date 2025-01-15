Следователи продолжают искать сообщников обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет РФ продолжает устанавливать сообщников обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Задача следователей – найти причастных к организации, подготовке и финансированию теракта.

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В тот день в здание ворвались террористы: они начали стрелять по людям, после чего подожгли зрительный зал.

Жертвами теракта стали 146 человек.

Ранее сообщалось о том, что силовики задержали баталхаджинцев, помогавших пособникам теракта в «Крокусе».