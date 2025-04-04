Суд назначил 240 часов обязательных работ мошеннице, представившейся ясновидящей

Суд вынес приговор женщине, которая выдала себя за ясновидящую и обманным путем завладела украшениями и деньгами жительницы Петрозаводска, сообщил karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу судов Карелии.

По данным издания, лжеясновидящая подошла к неизвестной женщине на улице. Она предупредила, что на ней лежит проклятье. Женщина проявила готовность оказать помощь. Требовалось провести специальный ритуал. Для его проведения женщине понадобились золотые украшения и деньги.

По данным издания, прохожая отдала две золотые цепочки, кулон и кольцо. Кроме того, специально купила и передала неизвестной два комплекта постельного белья и полотенца. Размер переданной суммы составил 19 тыс. руб. Общий ущерб — около 70 тыс. руб.

По информации издания, суд признал женщину виновной. Ей назначили обязательные исправительные работы. Ей предстоит также выплатить пострадавшей около 23 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что жительница Кузбасса выдавала себя за ясновидящую из проекта «Битва экстрасенсов».