Путин открыл движение по скоростному подходу к Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе, соединяющей Краснодарский край и Крым. Глава государства принял участие в церемонии открытия в онлайн-формате.

Новый объект, который связывает трассы М-4 «Дон» и А-291 «Таврида», обещает улучшить транспортную доступность региона и создать бесшовное движение от Санкт-Петербурга до Севастополя.

Трасса А-289 Краснодар — Керчь существенно сократит время в пути до Крымского моста, уменьшив его с пяти до двух часов. Новая дорога запроектирована как четырехполосная, с расчетной скоростью движения до 120 км/ч, что сделает поездки более комфортными и быстрыми.

Проект был реализован в рамках федеральной инвестиционной программы. Общий объем вложений составил около 118,42 млрд рублей. Открытие этой трассы, отметил глава государства, не только улучшает транспортную инфраструктуру, но и создает новые возможности для развития экономики региона и туристической привлекательности южных регионов России.

Ранее президент РФ Владимир Путин открыл обновленные аэропорт Магадана, терминал в Ставрополе и Чебоксарах.