Суд обязал дроппера вернуть потерпевшей аферы деньги

В ведомстве сообщили, что потерпевшей стала 55-летняя женщина из Республики Карелия. Обманным путем злоумышленники добились, чтобы гражданка перевела на указаннный счет 230 тыс. руб. Потерпевшая была уверена, что таким образом «обезопасила» свои средства.

По информации ведомства, во время расследования в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники установили владельца банковской карты, на которую потерпевшая перевела средства. Ею оказалась 20-летняя жительница Кемерово.

По данным ведомства, суд учел тот факт, что деньги поступили на счет жительницы Кузбасса без каких-либо законных оснований. Суд обязал вернуть 230 тыс. руб. потерпевшей.

«Эти правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения иных лиц, владельца банковского счета, самого потерпевшего или произошло помимо их воли», — указано в сообщении ведомства.

Граждан предупредили, что передавать посторонним лицам данные банковской карты — опасно. Злоумышленники могут воспользоваться ими, но ответственностью за совершенные преступные действия ляжет на собственника карты. В правительстве допускают, что в скором времени дропперы будут нести уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что главный бухгалтер предприятия в Кузбассе продала машину, чтобы отдать деньги аферистам.