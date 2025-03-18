Суд обязал владельцев собак выплатить компенсацию семьям искусанных детей в Кузбассе

Суд в Кузбассе решил взыскать компенсацию морального вреда в пользу детей, которых покусали собаки местных жителей, сообщил онлайн-журнал «Сибдепо» со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По данным ведомства, оба случая нападения собак зафиксировали в Мариинске. У собак есть владельцы, но они не присматривали за питомцами. Первым пострадавшим стал 10-летний мальчик, который приехал в город в гости к бабушке. Второй потерпевшей стала 13-летняя девочка. На нее собаки напали, когда она проходила мимо магазина в частном секторе. В обоих случаях родители действовали одинаково: сначала обратились в больницу, затем — к сотрудникам правоохранительных органов.

«Проведенными проверками были установлены владельцы собак, которые не обеспечили содержание животных, при которых исключалось бы причинение вреда окружающим», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетние испытывали физическую боль и нравственные страдания. На основании этого прокурор потребовал от владельцев собак выплатить семьям моральный ущерб в размере 20 тыс. руб. (каждому пострадавшему). Собственники питомцев в суде признали вину, от выплаты компенсации не отказались.

В ведомстве напомнили, что, согласно требованиям гражданского законодательства РФ, собственник собаки обязан заниматься ее воспитанием и следить за перемещением, чтобы не страдали другие люди и животные.

Ранее сообщалось, что депутат Бурматов предложил увеличить до 50 тыс. руб. штраф за самовыгул собак.