Суд обратил в доход России турецкую недвижимость чиновницы из Крыма

По информации издания, о решении суда проинформировала в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Прокуратура в рамках расследования пришла к мнению, что земельный участок, квартира и парковочное место в закрытом паркинге были приобретены на средства, которые считаются неподтвержденными доходами.

«Также с ответчиков (бывшего заместителя начальника ФГБУ „Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова“ Минобороны России Елены Шараповой и ее сына Андрея Долгополова. — прим. ТАСС) взыскана госпошлина в 6 тыс. рублей», — написала Лебедева в своем телеграм-канале.

По данным издания, недвижимость оценивается ориентировочно в 18,5 млн руб. Она расположена в турецкой провинции Анталья. С требованием о конфискации недвижимости в суд обратилась военная прокуратура Черноморского флота. По версии следствия, ответчица представляла недостоверные сведения о своих доходах и расходах на протяжении трех лет.

Предполагается, что чиновница делала это умышленно, чтобы не стала известна информация об имуществе за границей. Она также не предоставляла актуальные данные о том, какой недвижимостью владеет. Ее сын некоторое время был сотрудником санатория. До вынесения судебного решения ответчикам запретили заключать любые сделки, которые имели бы отношение к турецкой недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали две квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана.