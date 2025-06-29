В Москве арестовали две квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана

РИА Новости изучило судебные и кадастровые данные, на основании которых пришло к мнению об аресте двух московских квартир, связанных с государственным секретарем Дагестана Магомед-Султаном Магомедовым.

По данным агентства, иск об аресте квартир в суд подала Генпрокуратура РФ. В среду, 25 июня, сотрудники правоохранительных органов провели обыски сразу в трех квартирах в Москве, имеющие отношение к родным Магомедова. Соседи рассказали, что квартиры редко посещали их собственники. Большую часть времени недвижимость стояла нежилой. Решение об аресте двух столичных квартир наложил суд Махачкалы.

По информации агентства, площадь каждой квартиры достигает 88 кв. м. Изучив данные сервиса «Циан», корреспондент пришел к мнению, что стоимость квартир с такой площадью начинается от 31 млн руб. Кадастровая стоимость каждой превышает 26 млн руб.

По данным агентства, обыски также прошли в доме госсекретаря республики. Поводом стало возбужденное уголовное дело. По итогу обысков был задержан сам Магомедов, а также ряд приближенных к нему лиц.

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