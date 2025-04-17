Суд оставил без изменения компенсацию семье погибшей пациентки Демидовской больницы

По данным издания, соответствующее решение сыд вынес в Екатеринбурге осенью 2024 года. Вдовцу пациентки назначили выплату в размере 3 млн руб., детям — по 1 млн руб. Однако больница подала апелляцию с просьбой пересмотреть решение суда первой инстанции.

«Решение о взыскании 5 млн руб. в пользу семьи Светланы Бурухиной было оставлено без изменения», — редакции TagilCity.ru сообщила представитель семьи Бурухиных Юлия Липинская.

По словам супруга погибшей пациентки, женщина страдала от гастрита. Она наблюдалась у специалиста. Во время одного из обследований у нее выявили некоторые отклонения и назначили операцию. Женщина обратилась в Демидовскую городскую больницу, расположенную в Нижнем Тагиле. По словам мужчины, супруге сделали не ту операцию. Мужчина предполагает, что медики не заметили внутреннее кровотечение, открывшееся после операции. На протяжении нескольких дней ее самочувствие ухудшалось.

Супруг рассказал, что получал от погибшей сообщения. Она жаловалась на бездействие медиков, на грубое отношение медсестер и сильные боли, которые не проходили даже после приема сильных обезболивающих. Причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования гибели подростка в саратовской больнице.