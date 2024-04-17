Суд оставил экс-заместителя прокурора Ижевска в СИЗО

24 мая суд решит, продолжит ли действие данного решения или изменит меру пресечения. Судебное заседание прошло после жалобы Соколова. Суд уже вынес решение о пребывании его в СИЗО, но защита посчитала это слишком строгим ограничением. Суд в апелляционной жалобе отказал.

Сергей Соколов был задержан в начале апреля. Его обвиняют в мошенничестве. Прокурор отдела по надзору за следствием республиканской прокуратуры регулярно становился участником незначительных ДТП. Он договаривался с инспекторами ГИБДД, которые в документах завышали сумму ущерба. Потом Сергей Соколов получал компенсацию от страховой компании. Пока к такому выводу приходят следователи, но расследование продолжается. Суд решит, являются ли данные предположения о мошеннической схеме правдивыми.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал мнение, что в России могут ввести ответственность за распространение фейков о публичных лицах.