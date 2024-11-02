Суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова минимум до 12 января

Второй Западный окружной военный суд не удовлетворил жалобу бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова и оставил постановление 235-го гарнизонного военного суда без изменения, сообщил ТАСС.

Таким образом, суд посчитал решение о продлении ареста обвиняемому в коррупции Кузнецову законным. Ранее суд первой инстанции продлил его арест до 12 января. Нынешнее заседание проходило в открытом формате.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — корреспондент ТАСС слушал оглашение решения в зале суда.

Согласно версии следствия, Юрий Кузнецов вступил в преступный сговор с предпринимателем из Краснодара Львом Мартиросяным. Компании бизнесмена получали выгодные госконтракты и договоры. В знак благодарности Кузнецов на бесплатной основе стла собственником земельного участка и дома в Краснодаре. Недвижимость сразу оформили на супругу генерала.

Учитывая занимаемую должность Кузнецова на время заключения контрактов, можно предположить суть договора между указанными лицами. Так, курсантов КВВУ размещали исключительно в тех гостиницах, собственником которых выступает предприниматель. Против Мартиросяна также возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании превысила 13,8 млрд руб.