Сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании превысила 13,8 млрд руб.

За 10 месяцев 2024 года Минобороны РФ подало исков к Военно-строительной компании (ВСК) на общую сумму более 13,8 млрд руб., что является в 34 раза большим показателем по сравнению с итогами всего 2023 года, как сообщил ТАСС.

В августе ведомство подало 73 иска на сумму 1,863 млрд руб., в сентябре — 38 исков на 2,9 млрд руб., а в октябре — 5 исков на 22,1 млн руб. Ранее были поданы иски на 9,03 млрд руб.

Министерство обороны требует возмещения убытков по государственным контрактам, а также возврата высоких цен на выполненные работы или погашения задолженности.

Таким образом, за указанный период сумма исковых требований министерства к ВСК составила 13,8 млрд руб., в то время как за весь 2023 год было лишь 441,3 млн руб.

Министерство регулярно обращается в Арбитражный суд Москвы с исками к ВСК. Однако в 2024 году наблюдается заметный рост их количества, особенно в мае (17 исков на 1,1 млрд руб.) и июне (23 иска на 6,8 млрд руб.).

Один из крупных исков связан с выявленным Счетной палатой завышением цен на работы по госконтракту. В то время ВСК возглавлял Андрей Белков, который был арестован в июле 2024 года за злоупотребление полномочиями в рамках гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что более 35 млн руб. украли в процессе выполнения гособоронзаказа Минобороны РФ. Кража произошла во время выполнения работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми в рамках государственного оборонного контракта.