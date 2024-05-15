Суд осудил жительницу Новокузнецка за заведомо ложный донос на супруга

В Новокузнецке против женщины, которая обратилась в полицию из-за избиения со стороны своего супруга, завели дело, сообщает sibdepo.ru .

Женщина обратилась в полицию в январе 2024 года. Она рассказала, что ее избил муж и просила возбудить против него уголовное дело. Началась проверка. На теле жительницы Новокузнецка не было найдено следов побоев. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что она, руководствуясь местью, хотела оклеветать мужчину. В итоге женщина призналась, что муж ее не бил. Она была сильно обижена на мужчину.

«Сообщая ложные сведения, обвиняемая таким образом хотела навредить своему супругу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

В итоге сама супруга стала фигурантом дела, материалы которого передали в суд для дальнейшего рассмотрения с целью оглашения приговора. Женщина призналась в намерении оклеветать супруга. Суд назначил жительнице Новокузнецка десять месяцев лишения свободы условно. При вынесении приговора суд учитывал мнение государственного обвинителя.

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