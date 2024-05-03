Воспитательница, которую обвинили в избиении детей в Кемерове, пережила сердечный приступ

Воспитательницу, которую обвинили в избиении детей в Кемерове, госпитализировали с сердечным приступом, сообщает sibdepo.ru . Многие родители уверены, что женщину оклеветали.

Источник Сибдепо сообщил, что воспитательницу доставили в больницу на «скорой помощи» 30 апреля. Диагноз — сердечный приступ. Женщина настояла, что лечение продолжит дома.

Ранее дошкольного педагога обвинили в том, что она била воспитанников детского сада, заклеивала им рты скотчем и угрожала. Такой информацией на странице в социальной сети поделился правозащитник Никита Сорокин. Он рассказал, что дети были напуганы до такой степени, что в период дневного сна боялись пороситься выйти в туалет. Воспитательница угрожала, что непослушных ребят будет выкидывать из окон. Так рассказали некоторые малыши.

«Когда ребенок не хотел спать на сон-часе, его били об матрас, чтобы спал», — поделился правозащитник.

В пресс-службе СУ СКР изданию сообщили, что глава СК Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования. Однако некоторые родители уверены, что воспитательницу оклеветали. Они будут писать коллективное письмо Бастрыкину с просьбой учесть их мнение.

Так, мама одного ребенка рассказала Сибдепо, что дочь отказывается ходить в детский сад, пока воспитательница находится на больничном. Семья оставляла ребенка дома и ранее, когда у дошкольного педагога был отпуск. Собеседница исключает возможность избиения детей.

«Какие могут быть телесные истязания? Это как? Вот я прихожу в сад за своим ребенком, я забираю ее из детского сада с телесными истязаниями? Это у нее что, должны синяки быть, побои, покраснения даже. Ничего такого не было. Я не слышала», — говорит мама одной из воспитанниц детского сада, в котором разразился скандал с избиением детей.

Ранее мы сообщали, что нянечку столичного коррекционного детсада подозревают в избиении детей.