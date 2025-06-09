Суд освободил от уголовной ответственности кузбассовца, подарившего подарок детям из интерната

Суд освободил от уголовной ответственности кузбассовца, подарившего детям из интерната многофункциональный прибор, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда.

В ведомстве рассказали, что 55-летний житель Мариинска опубликовал объявление о продаже самодельного охотничьего ножа. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на предложение горожанина. От имени покупателя они назначили встречу. Мужчина предлагал приобрести товар за 2 тыс. руб. Когда сделка якобы состоялась, правоохранители предъявили удостоверения и доставили горожанина в отделение.

По данным ведомства, самодельный нож по типу охотничьих с гравировкой в форме головы волка — подарок горожанину от сотрудника одного из исправительных учреждений города. Правоохранители установили, что документов на хранение и ношение ножа у мужчины не было. Экспертиза доказала, что товар можно отнести к категории холодного оружия. Мужчина признал вину. В суде он чистосердечно раскаялся.

«При этом еще в ходе предварительного расследования он загладил вред, причиненный преступлением: приобрел в качестве благотворительной помощи для нужд Верх-Чебулинского детского дома многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, суд назначил мужчине штраф в размере 50 тыс. руб. От уголовного преследования он освобожден.

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