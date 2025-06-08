Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги за коммуналку

В Москве мировой суд постановил взыскать с актёра Константина Хабенского задолженность по коммунальным платежам, которую он задолжал фонду капитального ремонта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Информация о размере задолженности Хабенского и о том, как долго он не оплачивал счета, не разглашается.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Должник: Хабенский Константин Юрьевич», — сказали в суде.

Согласно размещенной в судебной картотеке информации, решение уже вступило в силу.

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