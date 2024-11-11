Суд отказал в социальных выплатах отцу погибшего участника СВО из Кузбасса

Мариинский городской суд отказал истцу, который требовал выплат в связи с гибелью сына в зоне СВО, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе суде пояснили, что суд учитывал все обстоятельства. Мужчина развелся с матерью ребенка 20 лет назад. Оказывать материальную поддержку добровольно отказался. Женщина обратилась в суд для взыскания алиментов. Мужчина выплачивал деньги, но несвоевременно и не в полном объеме.

«В связи с этим ответчик даже привлекался к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка», — отметили в суде.

Мужчина не принимал участие в жизни сына, не встречался и не общался с ним. Молодой человек направился в зону СВО с целью выполнения боевых задач, где получил ранение. Отец не интересовался его самочувствием. Мужчина также не присутствовал на проводах сына.

После гибели военнослужащего биологический отец начал требовать социальных выплат. Бывшая супруга отказала и обратилась в суд. Длительное время воспитанием сына она занималась совместно с новым мужем.

«Суд принял решение лишить биологического отца всех социальных выплат, связанных с гибелью сына, а также признать его недостойным наследником, отстранив от наследования имущества погибшего», — сообщили в суде.

Мужчина не согласился с решением суда и подал апелляцию. Областной суд также отказал в выплатах. Кроме того, ответчика обязали выплатить бывшей супруге 1 млн руб. в виде адресной социальной помощи. Кузбассовец продолжает добиваться выплат.

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