Суд отказался менять меру пресечения экс-мэру Сочи Копайгородскому

Адвокат Иван Миронов рассказал РЕН ТВ, что суд не стал изменять меру пресечения для бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и оставил его на время расследования в СИЗО.

По данным РЕН ТВ, бывший мэр Сочи подавал апелляционную жалобу. Сторона защиты настаивала, что суд может выбрать другую меру пресечения. Главной просьбой было, чтобы она не предполагала лишение свободы. Суд не стал на сторону защиты.

РЕН ТВ напомнил, что в СИЗО также находится супруга чиновника. Следствие предполагает, что супружеская пара получила взятку в размере 43 млн руб. Деньги могли передавать мэру для решения некоторых вопросов через его супругу. Расследование продолжается.

По данным РЕН ТВ, чиновник является фигурантом еще одного уголовного дела, которое также связано с получением прибыли незаконным путем. Статья, по которой возбуждено дело, предполагает до 10 лет лишения свободы. Алексея Копайгородского задержали в зоне спецоперации в сентябре.

Ранее сообщалось, что семья находящихся под следствием Копайгородских хочет вернуться на СВО.