Суд отклонил жалобу Павла Прилучного о снижении алиментов экс-супруге Муцениеце

Истцом выступал актер Павел Прилучный, который просил суд снизить сумму алиментов. По данным РЕН ТВ, поводом стал тот факт, что старший сын Павла и Агаты в настоящее время проживает с отцом.

Согласно информации источника StarHit, актриса требовала, чтобы Павел отдавал 30% своих доходов. Агата собиралась тратить деньги на нужды детей. Выплачивать алименты актер, по мнению бывшей супруги, должен до 2031 года. После наступления совершеннолетия одного из детей размер алиментов снизился бы на 5%.

В документе указано, что дело поступило в апелляционную инстанцию 4 марта. Суд рассмотрел дело 18 марта.

«Оставить определение (постановление) без изменения», — говорится в решении инстанции.

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