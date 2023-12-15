Суд Польши официально разрешил водителям грузовиков блокировать границу с Украиной

В эфире радиостанции RMF FM проинформировали о решении польского суда, согласно которому перевозчики и водители грузовиков имеют официальное разрешение снова заблокировать единственный работающий КПП на границе с Украиной.

Украина и Польша объединена четырьмя КПП, которые были заблокированы для проезда грузовиков со стороны Украины уже несколько недель. Глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава отдал распоряжение открыть один из контрольно-пропускных пунктов - «Ягодин-Дорохуск».

Суд Люблина в пятницу, 15 декабря, данное решение отменил.

«Это означает, что транспортники с понедельника смогут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной», - говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что польские производители сельскохозяйственной продукции потребовали ввести запрет на ввоз сахара с территории Украины. Стоит отметить, что сразу после объявления блокировки границы Польши с Украиной перевозчиками, к акции протеста присоединились польские фермеры.