РИАН: «Человека-паука» выпустили из изолятора после акции во время дела Долиной

Мужчина, который провёл перформанс в костюме Человека-паука у здания Верховного суда во время слушаний по делу певицы Ларисы Долиной, освобождён из-под административного ареста. Об этом проинформировало РИА Новости.

Во время заседания в Верховном суде на улице двое мужчин устроили необычный перфоманс. Один из них держал плакат с изображением Долиной и различными лозунгами. Другой мужчина, одетый в костюм Человека-паука из комиксов Marvel, бегал у входа и громко заявлял: "Долина тоже Человек-паук".

В полицейском участке мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. В результате был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неповиновение законному приказу или требованию сотрудника полиции, связанному с выполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Суд приговорил "человека-паука" к 10 дням заключения в изоляторе. Свою вину он признать отказался, считая себя невиновным.

Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России ответила на информацию о своем складе для вещей Долиной.