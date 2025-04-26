Жена главаря ОПГ «Хади Такташ» добивается его перевода в другую колонию

По информации агентства, соответствующий приговор суд огласил в 2002 году. Мужчина отбывает наказание в колонии «Полярная сова». В судебных материалах указано, что супруга Галиакберова обратилась в ФСИН. В заявлении она просила перевести супруга в колонию, которая расположена ближе к ее дому. По ее словам, для свиданий приходится преодолевать расстояние в 3,5 тыс. км. В настоящее время она не располагает финансами, чтобы позволять себе подобные поездки. Кроме того, есть проблемы со здоровьем.

По данным издания, супруга осужденного просила перевести его из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа в мордовскую ИК-1 «Сосновка». В просьбе отказали из-за отсутствия законного основания. Тогда супруга обратилась в суд.

«Суд, изучив иск, не усмотрел наличия исключительных обстоятельств, свидетельствующих об обязанности ФСИН принять решение о переводе осужденного, в его удовлетворении отказали», — указано в материале РИА Новости.

По данным издания, решение обжаловали дважды. Татарская ОПГ, лидером которой был Галиакберов, действовала 20 лет. Ее участники убивали по заказу, имели отношение к распространению запрещенных веществ, занимались рэкетом. О банде знали во многих регионах РФ. Сотрудники правоохранительных органов нашли подтверждения 15 убийствам, которые учел суд. Предполагается, что могут быть еще убийства, которые раскрыть не удалось.

Ранее сообщалось, что члены старейшей московской ОПГ захотели отправиться на СВО.