Суд приговорил дезертира к 10 годам за истязание беременной женщины, приютившей его

По данным издания, военнослужащий России в феврале 2024 года самовольно покинул часть. Он отправился в Томскую область. Мужчина обратился за помощью к женщине, с которой ранее состоял в отношениях, и остался у нее жить. Бывшая возлюбленная находилась в положении. Мужчина начал злоупотреблять спиртными напитками, что не нравилось хозяйке дома. Начались конфликты. Дезертир применял физическую силу, в том числе пытался душить беременную женщину.

По данным издания, во время одного из конфликтов мужчина взял нож, приставил к животу женщины и требовал дать ему денег. Потерпевшая отдала более 13 тыс. руб. Дезертир покинул ее дом. Женщина обратилась в полицию.

Суд признал дезертира виновным в истязании беременной женщины. Ему назначали 10 лет пребывания в колонии. Кроме того, дезертиру запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что солдата — дезертира ВСУ обнаружили среди мирных жителей, прятавшихся в Горняке в Донецкой Народной Республике.