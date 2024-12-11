Суд приговорил к пожизненному мужчину, который надругался над 9-летней девочкой

Красноярский краевой суд вынес приговор 46-летнему Владиславу Харлашину, который надругался над 9-летней девочкой у нее дома, ввел ей наркотический препарат и снимал происходящее на видео, сообщила prmira.ru.

«Проспект Мира» детально следил за развитием ситуации и собирал всю информацию. Следствие предполагало, что Владислав Харлашин под воздействием запрещенных препаратов проник в квартиру к неизвестной 9-летней девочке под предлогом попить воды. Дома никого больше не было. Суд учел, что мужчина незаконно проник в жилище.

По данным сотрудников правоохранительных органов, Харлашин совершил действия сексуального характера. На протяжении трех часов он снимал на видео все, что происходило в квартире. Суд расценил данные действия, как снятие контента порнографического характера и учел сексуальные действия против несовершеннолетней.

Согласно данным следствия, в какой-то момент девочке позвонила мама. Мужчина направил нож и приказал молчать о случившемся. Кроме того, он ввел девочке укол с наркотическим препаратом. Суд расценил действия ранее судимого гражданина как сбыт наркотиков и угрозу убийства.

Прокуратура Красноярского края в своем телеграм-канале сообщила, что Владиславу Харлашину назначили пожизненное заключение.

«Несмотря на возражения стороны защиты суд признал Харлашина виновным <> и и приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима с лечением психиатра. Также суд взыскал в пользу потерпевшей 1 млн.руб. компенсации морального вреда», — указано в сообщении ведомства.

Гражданин Харлашин, со слов прокурора, страдает психическим расстройством в виде педофилии. Экспертиза выявила психологическое расстройство у пострадавшей девочки.

Ранее сообщалось, что 27-летнюю девушку из Кузбасса заподозрили в сексуальных домогательствах подростка.