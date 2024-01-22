Суд приговорил жителя Оренбурга к 12 годам лишения свободы за изнасилование ученицы младших классов

Дзержинский районный суд Оренбурга приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней жительницы Оренбурга, сообщает 56orb.ru . После освобождения ныне 53-летний гражданин будет обязан еще на протяжении года и шести месяцев быть ограниченным в ряде своих действий.

Суд также решил, что мужчина должен пройти курс медицинского лечения под присмотром психиатра в колонии, где будет отбывать наказание.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Мужчина ожидал, пока ребенок зайдет в подъезд. Горожанин был осведомлен, что девочке нет 14 лет. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения, фрагменты записи выложили в местных группах интернет-мессенджеров. Наличие работающей камеры позволило оперативно установить личность насильника и провести его задержание. Девочка учится в начальных классах.

Ранее резидент Comedy Club Павел Воля вызвал возмущение пользователей социальных сетей своей откровенной шуткой про секс и спящую женщину. Комедиант отказался приносить извинения, отметив, что скрытого смысла в шутке не было.