Павел Воля отказался приносить извинения женщинам за похабную шутку

После странного юмора Воли было много критики, особенно со стороны женщин. В одном из анонсов он отметил, что прекрасному полу куда проще найти интимную связь: «достаточно лишь уснуть на вокзале». Однако, несмотря на возмущение толпы, ролик не удалили с соцсети Воли, а сам он долгое время не комментировал ситуацию. Лишь позже он объяснился за шутку.

«Я, понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке», – подчеркнул Павел Воля.

Мотивационный оратор Александр Подчепаев отметил, что комик на самом деле не прав: шутки подобного толка никогда не были уместными. К тому же, некоторые сталкивались с такими неприятными историями в жизни, что может не просто задеть их, а вызвать определенные триггеры.

Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова не стала игнорировать неприятный комментарий от матери Тимати, бывшего гражданского супруга. Женщины обменялись неприязнью публично.