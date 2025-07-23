Суд проигран: из-за отсутствия перехода через железную дорогу сельчане лезут под поезд

Жители села Мулянка рассказали, как добиваются строительства перехода через железную дорогу. Взрослые и дети в любую погоду вынуждены пролазить под поездом. В противном случае дети не попадут в школу, а взрослые не окажутся в другой части поселка, сообщил properm.ru.

По информации издания, жители подали в суд в 2021 году. Они требовали, чтобы администрация построила переход. Сельчане выиграли суд, однако администрация требование не выполняла. Транспортная прокуратура обратилась в суд, чтобы разрешить конфликт. Сельчане считают, что представители прокуратуры во время заседаний вели себя неуверенно и не выставляли четких требований. Суд отказал в прошении. В администрации нашли доводы, почему в настоящее время возможности построить переход нет.

«Получается, сейчас нет исполнителя по программе, решение суда не исполнено администрацией Пермского муниципального округа, не разработаны программа и план мероприятий по строительству пешеходного перехода», — пояснили жители.

По данным издания, жители вынуждены добираться из одной части поселка в другую только путем пролезания под поездом. На второй части расположена школа и детский садик. Каждое утро родители и дети сталкиваются со сложностями. По словам очевидцев, 1 сентября 2024 года школьники пролазили с букетами гладиолусов в руках.

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