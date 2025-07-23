Прокуратура проверит обстоятельства опрокидывания локомотива в Хабаровском крае

На подъездных путях Амурской ТЭЦ-1 в городе Амурске Хабаровского края произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) — опрокинулся маневровый тепловоз с десятью груженными углем вагонами. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Жертв и пострадавших нет.

Инцидент произошел при движении состава со станции Мылки к месту разгрузки в районе ТЭЦ. По предварительным данным, машинист нарушил правила безопасности движения, из-за чего и произошла авария.

В результате происшествия повреждены сам локомотив, железнодорожные пути и сопутствующая инфраструктура. Точный масштаб ущерба устанавливается.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) начало доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В ближайшее время следователи опросят всех причастных к инциденту лиц, изучат техническую документацию и записи с приборов контроля.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после жалоб пассажиров на невыносимую жару в поездах, следующих по югу России.