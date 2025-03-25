Суд разрешил эстонской церкви убрать из названия упоминание Московского патриархата
Суд одобрил решение Эстонской православной церкви о смене названия
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Суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) поменять название, сообщил портал ERR.
По данным издания, церковь получила новое название — Эстонская христианская православная церковь. По мнению епископа Тартуского Даниила, новое название передает независимый статус религиозной организации.
«За последний год нам пришлось пережить враждебность из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, от которого и произошло название нашей церкви», — рассказал епископ Тартуский Даниил.
По данным издания, решение суда является окончательным. Церковь проинформировала о намерении сменить название в сентябре. Тогда же соответствующее заявление было подано в регистрационный отдел. Однако сначала было предложено другое название, которое судья посчитал таким, которое снова может вводить людей в заблуждение.
По информации издания, суд принял решение в связи с введением ранее нового законопроекта. Так, подобные объединения не могут быть связаны с органами, которые находятся за пределами Эстонии при условии, если они угрожают безопасности страны.
Ранее сообщалось, что Эстония с 31 марта прекратит пускать граждан РФ с небиометрическим загранпаспортом.