Суд разрешил эстонской церкви убрать из названия упоминание Московского патриархата

По данным издания, церковь получила новое название — Эстонская христианская православная церковь. По мнению епископа Тартуского Даниила, новое название передает независимый статус религиозной организации.

«За последний год нам пришлось пережить враждебность из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, от которого и произошло название нашей церкви», — рассказал епископ Тартуский Даниил.

По данным издания, решение суда является окончательным. Церковь проинформировала о намерении сменить название в сентябре. Тогда же соответствующее заявление было подано в регистрационный отдел. Однако сначала было предложено другое название, которое судья посчитал таким, которое снова может вводить людей в заблуждение.

По информации издания, суд принял решение в связи с введением ранее нового законопроекта. Так, подобные объединения не могут быть связаны с органами, которые находятся за пределами Эстонии при условии, если они угрожают безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Эстония с 31 марта прекратит пускать граждан РФ с небиометрическим загранпаспортом.