Суд Румынии отказал проигравшему на выборах президента Симиону аннулировать их итоги

Конституционный суд Румынии посчитал необоснованным ходатайство проигравшего на президентских выборах Джордже Симиона, сообщил РБК со ссылкой на сайт инстанции.

По информации издания, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Симион предположил, что в президентские выборы вмешивались представители других стран. Политик обратился в суд с требованием признать недействительными их результат. Суд единогласно отказал.

В суде заявили, что решение принято окончательно. О нем проинформируют Центральное избирательное бюро Румынии. По информации издания, на выборах граждане страны отдали более 6,1 млн голосов новоизбранному президенту. Истец собрал более 5,3 млн голосов, став в списке вторым.

Политик Симион уверен, что решение суда нарушает не только его права, но и многих граждан Румынии. Своей позицией он поделился на странице в соцсети, сообщил ТАСС. Он призвал единомышленников бороться. По мнению проигравшего кандидата в президенты, другого варианта развития событий нет.

«Конституционный суд Румынии продолжил попытки государственного переворота!» — написал проигравший президентские выборы в Румынии Джордже Симион.

Джордже Симион также написал, что призывает граждан вступать в его партию. Он прикрепил ссылку для перехода на сайт для подачи заявки.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Румынии выступил против отправки войск на Украину.