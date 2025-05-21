Новоизбранный президент Румынии выступил против отправки войск на Украину

Новоизбранный румынский лидер Никушор Дан выразил несогласие с идеей отправки румынских военных на территорию Украины, назвав подобный шаг нецелесообразным. Свое мнение он озвучил в беседе с изданием Politico.

По его словам, Румынии не следует становиться частью международных вооруженных сил, обеспечивающих мир на Украине. Дан подчеркнул, что такой сценарий был бы крайне неуместен, учитывая и без того существующую напряженность в отношениях между Румынией и Российской Федерацией.

Кроме того, Никушор Дан подверг критике методы, используемые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в попытках установить мир на Украине. Румынский глава государства убежден, что требования, выдвигаемые российским президентом Владимиром Путиным, являются неоправданными.

Ранее сообщалось, что проигравший на выборах президента Румынии Симион призвал КС отменить результаты голосования.