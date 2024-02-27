Подмосковным инвесторам и застройщикам расскажут, как оценивать градостроительные риски

Подмосковные инвесторы, которые подбирают участок под застройку, могут воспользоваться услугой «Градостроительная проработка инвестиционного проекта» на базе регионального Центра содействия строительству (ЦСС), напомнили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

С помощью данной услуги можно оценить градостроительные риски, устранить административные барьеры при получении необходимых согласований, а также грамотно определить перечень необходимых мероприятий.

Однако часто у инвесторов и застройщиков коммерческой недвижимости остается ряд вопросов. Обсудить их бизнесмены смогут на встрече с министром правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артуром Гарибяном и руководителями ЦСС.

На встрече инвесторы и застройщики узнают об особенностях технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения, о том, как оценивать градостроительные риски при подборе земельного участка, а также о возможности застройки в зонах водных объектов.

Встреча состоится завтра. Необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье стало лидером по строительству школ.