Суд Суоярвского района стал на строну энергокомпании

Суд Суоярвского района рассмотрел дело между АО «ТНС энерго Карелия» и частным лицом, который на протяжении пяти лет не передавал показания счетчика сотрудникам энергокомпании, сообщает karelinform.ru .

В период с 2018 по 2023 год сотрудники энергокомпании самостоятельно высчитывали сумму, которую мужчине необходимо заплатить. Для расчета брали средние показатели. После сверки показаний счетчика выяснилось, что физическое лицо не доплатило 72 тысячи рублей. Абонент отказывался выплачивать всю сумму. Сторона защиты настаивала, что прошло много времени. Мужчина был готов заплатить 30 тысяч рублей.

Суд стал на сторону энергокомпании. Абонент обязан выплатить большую часть суммы долга — 64 тысячи рублей. Также ему необходимо оплатить все судебные и почтовые расходы. Адвокат рассчитывал получить 30 тысяч рублей от выигранного дела, но ему досталось 2142 рубля.

Ранее стало известно, что управляющая компания в Казани требует от жильцов ежемесячной оплаты в размере 209 рублей для обслуживания лифта, который есть в единственном подъезде большого дома. В компании рассказали, что деньги взимают на законных основаниях: платить за лифт должны даже те собственники квартир, в подъезде которых лифта никогда не было.