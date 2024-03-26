УК объяснила, почему казанцы платят за несуществующий лифт

Telegram-канал Mash Iptash сообщил о жалобах жителей Казани, проживающих по адресу: улица Декабристов, дом №183. Ежемесячно они перечисляют «ЖКХ Московского района» по 209 рублей на ремонт лифта, которого у них никогда не было. Inkazan.ru разбирался в законности выплат.

Представители обслуживающей организации ответили на запрос Inkazan.ru. Дом построили в 1958 году. Лифт находился в единственном подъезде, в третьем. В доме в некоторых подъездах спроектировано пять этажей, в других — восемь.

Специалисты УК регулярно следят за состоянием лифта и при необходимости выполняют его ремонт. Оплачивают услугу все собственники дома. Значение не имеет, в каком именно подъезде установлен лифт.

Сотрудники УК также отметили, что изменить данные правила не имеют право ни собственники квартир, ни сама управляющая компания, ни члены местного самоуправления. В «ЖКХ Московского района» также напомнили, что регулярно ремонтируют все подъезды дома и создают комфортные условия для жильцов. Полученные средства распределяют по назначению.

Ранее мы сообщали, как застрявший лифт в Алтуфьево помог задержать преступника.