Суд удовлетворил иск о взыскании в доход России Петропавловск-Камчатского порта

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством, сообщил Интерфакс.

По информации издания, иск подавала Генпрокуратура РФ. Заседания проходили на протяжении нескольких дней и длились много часов подряд. В последний день было подано ходатайство об отводе по причине того, что судья ранее работала в Генпрокуратуре. Судья заявила, что будет принимать решение объективно, принимая во внимания исключительно факты.

По данным издания, представитель обвинения заявил, что современный закон слишком гуманный. В другие исторические периоды к нарушителям принимали более жесткие меры. В свою очередь ответчики отрицали причастность к коррупционным схемам и говорили о недостаточном количестве доказательств, представленных в суде. Судья перед оглашением вердикта провела в совещательной комнате более шести часов.

«Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить», — сказала судья.

Ранее сообщалось, что эстонские военные корабли при поддержке авиации НАТО попытались захватить идущий в РФ танкер.