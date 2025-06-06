Суд в Москве заочно арестовал главу нижегородского завода «Красный Якорь»

Суд в Москве заочно арестовал генерального директора нижегородского завода «Красный Якорь» Дмитрия Барыкина, которого обвиняют в мошенничестве и легализации средств, сообщило РИА Новости.

По данным издания, на сайте МВД РФ информировали об объявлении Барыкина в розыск. Агентство обратилось за комментариями в пресс-службу завода. В «Красном Якоре» проинформировали, что уголовное дело не связано с работой предприятия. Его фигурантом является директор нижегородского завода.

По информации издания, суд избрал меру пресечения. Заседание проходило в Тверском районном суде города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Барыкина Дмитрия Зотовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, пунктом „б“ части 4 статьи 174.1 УК РФ, на срок два месяца 00 суток», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным издания, фигурант уголовного дела в период с марта 2018 года до конца сентября 2020 год занимал должность председателя городской думы Нижнего Новгорода. После кадровых ротаций был назначен Олег Лавричев, который в настоящее время выступает фигурантом уголовного дела по факту о растрате крупной суммы денег.

По информации издания, в настоящее время гражданин Барыкин не находится на территории РФ. Назначенная мера пресечения может быть реализована в двух случаях. Согласно первому сценарию, Барыкина могут экстрадировать или депортировать. Второй вариант — гражданина задержат в случае его возвращения в Россию.

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