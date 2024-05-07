Суд во Владивостоке арестовал действующего американского солдата по делу о краже

Пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева рассказала РИА Новости , что задержанного во Владивостоке американского солдата Гордона Блэка отправили под стражу в связи с обвинениями в краже.

«Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье «Кража», — рассказала Елена Оленева.

Американского военного задержали 2 мая. Были соблюдены все юридические аспекты: Россия передала данные о задержании Госдепартаменту, американское ведомство проинформировало о происшедшем семью Гордона Блэка.

SHOT сообщает, что у иностранного военного есть жена, которая ожидает его дома в США. Также есть любовница Алекса, к которой он приехал во Владивосток. Девушка переехала в приморский город из Южной Кореи. 34-летний Гордон Блэк, сержант армии США, познакомился с Алексой именно в Южной Корее, где находился в рамках рабочей командировки на военной американской базе. В Россию он приехал, чтобы повидаться с девушкой. После чего планировал вернуться на Родину к семье.

2 мая, согласно предварительной информации, между возлюбленными произошла ссора. Алекса сообщила, что мужчина избил ее, а затем украл 200 тысяч рублей. Она обратилась в полицию. В случае доказательства вины Блэка, российский суд может назначить ему до пяти лет лишения свободы.

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