Суд вынес приговор экс-главе минсоцполитики Нижегородской области Исаевой

Суд вынес приговор экс-главе минсоцполитики Нижегородской области Наталье Исаевой — 4,5 года в колонии общего режима, сообщает newstracker.ru . Исаева была задержана в связи со взяточничеством.

Кроме отбывания срока в колонии, Наталья Исаева обязана выплатить штраф в размере 11 миллионов рублей. Чиновнице также запрещено занимать руководящие должности на протяжении восьми лет после освобождения.

Следствие установило, что в период с 2022 по 2023 год Наталья Иваева брала взятки в особо крупных размерах. Есть подтверждение двух эпизодов. Чиновница не всегда получала деньги. Иногда ей передавали строительные материалы для того, чтобы она делала ремонт в своем доме. Помогали и с рабочей силой для строительства. Расследование началось в апреле 2023 года. Тогда же Исаева покинула занимаемую должность.

Осужденная не отрицала своей вины, раскаялась, принесла извинения и сотрудничала со следствием. Она надеялась, что суд не вынесет приговор о заключении в колонии, ведь особого вреда ее действия не приносили обществу.

Прокурор настаивал на более серьезном наказании, чем в итоге вынес суд.

Ранее мы сообщали, что член ЛДПР Роман Еремеев устроил в Красноярске акцию, чтобы посмотреть как жители города реагируют на судебный процесс с участием депутата Красноярского края Александра Глискова. Политика также подозревают во взяточничестве.