Проспект Мира: реакция красноярцев на картонного депутата Глискова была положительной

Член ЛДПР Роман Еремеев рассказал, с какой целью вынес картонный силуэт с изображением депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова в центр Красноярска, сообщает prmira.ru .

Член ЛДПР Еремеев рассказал, что таким способом провел акцию с целью узнать мнения жителей города относительно судебного процесса с участием депутата Глискова. Ранее мы сообщали, что его задержали в связи с подозрением в коррупции. Многие горожане не верят, что политик был способен на взяточничество.

Роман Еремеев посетил судебное заседание и был расстроен, что депутата Глискова не оправдывают. Член ЛДПР сделал картонный портрет политика и вынес на улицу, показав, что даже находясь в СИЗО, политик может общаться с людьми и переживать из-за их проблем.

«Мы когда его вынесли, то машины начали вокруг круги наворачивать. Многие не верили глазам. Кто-то кричал нам из окна: „Выпустили?“. Реакция людей была офигенная. Мы простояли всего минут 5-10, но даже за это время успели ощутить поддержку красноярцев», — рассказал собеседник «Проспекта Мира».

Спикер не отрицает, что может повторить подобную акцию. В пресс-службе ЛДПР отметили, что идея провести акцию принадлежит исключительно Роману Еремееву. Партия не принимала участие. Согласно данным канала «Pokrovka_Life124», акция прошла 6 февраля.

Ранее мы сообщали, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обвинила Россию в забастовках фермеров, которые проходят в Европе.