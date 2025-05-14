Суд вынес приговор обвиняемым в попытке подрыва колонны ВС РФ в Запорожье

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданам Олегу Завгороднему и Федору Трифонову, которых обвиняют в попытке подрыва колонны военной техники ВС РФ, сообщил ТАСС.

По информации агентства, обвиняемые пытались реализовать свой преступный план на трассе в Запорожской области в 2022 году. Суд постановил назначить Завгороднему 24 года лишения свободы, а Трифонову — 17 лет.

«Суд постановил признать Завгороднего и Трифонова виновными», — сказал судья.

Во время расследования сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что Завгородний добровольно вступил в террористическое сообщество. В 2022 году кураторы назначили его ответственным за незаконный оборот взрывчатки. Подготовка к теракту длилась с мая по октябрь. Обвиняемый проходил обучение на территории Запорожья. Он предложил гражданину Трифонову принять участие в подрыве. Они выбрали участок дороги, на котором планировали реализовать свой план.

По информации издания, компоненты для изготовления взрывчатки были приобретены на территории Запорожской области. Доставкой занимался Завгородний. Обвиняемые прикрепили взрывчатку к автомобилю, который припарковали у трассы. Когда проходила колонна, они планировали активировать устройство. Сотрудники ФСБ России задержали мужчин, обезопасив военнослужащих РФ.

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