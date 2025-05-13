Бывший владелец Межпромбанка получил 14 лет за хищение средств

Сергей Пугачев, экс-владелец Межпромбанка, был заочно осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии. Причиной стали обвинения в хищении свыше 28 млрд руб. и превышении должностных полномочий. Информацию об этом предоставила пресс-служба московских судов, передает РЕН ТВ.

Согласно материалам следствия, в период с 2008 по 2009 год группа лиц, действовавшая под руководством Пугачева, незаконно перевела более 28 млрд руб. на счета кипрской компании, находившейся под их контролем.

Эти средства представляли собой часть необеспеченного кредита, предоставленного Межпромбанку Центробанком. Указанные хищения повлекли за собой увеличение убытков банка на общую сумму 64,5 млрд руб.

Важно отметить, что Пугачев с 2011 года постоянно проживает на территории Франции и является гражданином этой страны. В 2014 году он был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что экс-посла Украины в Казахстане Врублевского заочно приговорили в РФ к шести годам колонии.